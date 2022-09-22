"Последняя надежда кремля": за сколько времени могут собрать 300 тысяч мобилизованных

В россии объявили так называемую частичную мобилизацию. Однако с юридической точки зрения непонятно, что именно отличает ее от полной.

Более того, очень большой вопрос к российскому президенту Владимиру путину: если он объявил о частичной мобилизации, которая очень похожа на полноценную мобилизацию во время войны, то почему бы ему не рыдать Украине войну? Он фактически этим занимается с 2014 года. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Путин объявил частичную мобилизацию: реакция Украины, россиян и все, что известно

Путинский приспешник сергей шойгу заявил, что россия имеет целью собрать 300 тысяч военных. "С другой стороны, что мешает им собрать 500 тысяч или 1 миллион. Мы понимаем – нежелание самих россиян воевать. Если бы оно было, им не нужно все это делать, они могли бы исключительно добровольцами компенсировать свои потери", – сказал обозреватель.

За какое время соберут 300 тысяч

Коваленко напомнил, что знаменитый 3 армейский корпус собирали почти 4 месяца – с мая по конец августа. Планировали привлечь 15 600 личного состава, а получилось – чуть более 12 тысяч.

Результат почти рекордный. И этот недокомплектованный и недоформированный корпус был отправлен в Украину воевать. Это было добровольно. Использовали ресурс добровольцев, также зэков и т.д.

– заметил обозреватель.

Сейчас все будет происходить в другом формате – репрессивном. Это будет принудительная мобилизация. По мнению военно-политического обозревателя, у россиян будет большая проблема собрать хотя бы 10% от того количества, которое им нужно – хотя бы 30 тысяч.

"Это дело не одного месяца, не двух и не трех", - считает он.

Как будут готовить подразделения

По словам Коваленко, для россиян сейчас важно количество, а не качество. Они готовы отправлять на войну совершенно неэффективных бойцов.

Будь важное качество, они бы не устраивали мобилизацию в возрастной категории 50 – 55+. Но там даже возрастная категория 60+. Это вообще невозможно, ведь это не та категория, которая может профессионально воевать,

– уверяет он.

Отсюда можно заключить, что для мобилизованных проведут базовые учения. "Чтобы вспомнили, как вообще стрелять из автомата. На этом можно ставить точку", - отметил Коваленко.

Перед отправкой войска в Украину солдат будут "готовить" в течение 2 – 3 месяцев. "Хотя, на самом деле 4 месяца должно быть постоянных учений и тренировок, слаживания этих подразделений, чтобы они хоть какие-то базовые навыки имели", – объяснил Коваленко.

Когда обновленная "вторая армия мира" попадет на фронт

Так, новые подразделения попадут на фронт в конце декабря – начале января или в январе – начале февраля. "Не самое выгодное время года, когда можно отправлять фактически неподготовленных "военнослужащих" в зону активных боевых действий", - подчеркнул Коваленко.

Последние конвульсии путина

Все понимают, что солдат нужно одеть, накормить, подготовить – все это требует безумных средств . "Полная подготовка может составлять примерно 600 тысяч рублей, чтобы он был полностью снаряжен для ведения боевых действий согласно требованиям современной войны", – сказал обозреватель.

Другая проблема состоит в том, что мобилизованные – это гражданские люди, имеющие какую-то работу и уплачивающие определенные налоги. Они из гражданской жизни перейдут в военную, и бюджет россии перестанет получать налоги, ему нужно будет как-то обслуживать мобилизованных. "Это нагрузка на экономику россии, которая фактически уже является трупом

Более того, военным обещают зарплату, которую имеют контрактники – 300 тысяч рублей. Скорее всего, таких ресурсов и возможностей у современной россии нет.

Сейчас мы видим конвульсии путинского режима, которая не только добивает свою армию, ситуацию в стране и проигрывает войну, но и окончательно добивает экономику.

– подытожил он.

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