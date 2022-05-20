Последняя надежда, – родные защитников Мариуполя объяснили, почему обращаются к Эрдогану
Родные защитников Мариуполя продолжают обращаться к мировым лидерам с просьбой спасти близких. Они объяснили, почему, прежде всего, призывают помочь президента Турции Реджепа Эрдогана.
Об этом на пресс-конференции в Стамбуле рассказали родные защитников Мариуполя, информирует 24 канал. Там они снова попросили Эрдогана помочь сохранить жизнь борющихся за город людей.
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Почему обращаются к Эрдогану
По их словам, они обратились за помощью к президенту Турции, поскольку видят его гарантом человеческих ценностей. В частности, в Москве.
Мы видим любовь, силу и вес в мировом масштабе. Это человек, который может обеспечить диалог с Путиным. Мы считаем, что президент Турции – это последняя надежда,
– отметили родные.
Родственники защитников Мариуполя добавили, что надеются на его помощь в этом нелегком вопросе и верят, что Эрдоган сможет им помочь. Именно поэтому их внимание приковано к нему.
Полная пресс-конференция родных защитников Мариуполя: смотрите видео Генерального консульства Украины в Стамбуле
Эвакуация украинских военных из "Азовстали": что известно
- Российские кафиры полностью уничтожили мощными обстрелами Мариуполь. Однако украинские защитники продолжали держать оборону на "Азовстали".
- Захватчики беспощадно целыми днями били по заводу, где находились защитники из всего оружия, которое у них было. Они забросали его мощными авиабомбами, а также били из артиллерии.
- Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 13 мая рассказала , что эвакуация из "Азовстали" будет проходить в несколько этапов. Она отметила, что посредницей в этих переговорах станет Турция.
- Операция по спасению заблокированных украинских военных на "Азовстали" началась 16 мая. Тогда 53 тяжелораненых защитника удалось эвакуировать и доставить в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске.
- Кроме того, еще 211 наших защитников через гуманитарный коридор доставили в оккупированную Еленовку. Всех их пообещали вернуть на подконтрольную территорию Украины по процедуре обмена.
- В Генштабе ВСУ подчеркнули, что остающиеся на территории "Азовстали" меры по спасению украинских защитников продолжаются. Но сообщили, что задачи находящихся там командиров – сохранить жизнь личного состава.
- Сегодня, 20 мая, в Мариуполе проходит спецоперация по выводу наших воинов из "Азовстали". Один из командиров гарнизона подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города.
- В разведке Министерства обороны Великобритании сообщили, что "Азовстали" уже вышло около 1700 украинских военных . Впрочем, на заводе остается неизвестное количество украинских защитников.
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