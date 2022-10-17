Последствия атаки Николаева: 3 дрона попали в промышленные объекты и фармацевтический склад
17 октября 2022 , 00:33Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
Российские оккупанты вечером 16 октября запустили дроны-камикадзе по Николаеву. 3 беспилотника Shahed-136 попали в объекты промышленной инфраструктуры.
Последствия атаки по Николаеву
Также есть попадание в фармацевтический склад. На местах прилетов работают спасатели.
Читайте также Обстрел Днепропетровщины, успех ВСУ на Запорожье: хронология 235 дня войны
Пожарные пытаются ликвидировать пожары. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
Заметим, в общем враг запустил 14 Shahed-136. 11 дронов удалось сбить украинским военным, а остальные 3 долетели до своего места назначения.
На месте попадания дронов в Николаеве вспыхнул пожар: видео