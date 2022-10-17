Последствия атаки Николаева: 3 дрона попали в промышленные объекты и фармацевтический склад

Российские оккупанты вечером 16 октября запустили дроны-камикадзе по Николаеву. 3 беспилотника Shahed-136 попали в объекты промышленной инфраструктуры.

Последствия атаки по Николаеву

Также есть попадание в фармацевтический склад. На местах прилетов работают спасатели.

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Пожарные пытаются ликвидировать пожары. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Заметим, в общем враг запустил 14 Shahed-136. 11 дронов удалось сбить украинским военным, а остальные 3 долетели до своего места назначения.

На месте попадания дронов в Николаеве вспыхнул пожар: видео