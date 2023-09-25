Как выглядит Берислав после утренней атаки российской авиации: ужасные кадры

Российская авиация атаковала Берислав в Херсонской области сегодня утром. Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы.

Под атаку попало здание ЖЭКа, один человек погиб, есть раненые. В Херсонской областной военной администрации показали ужасающие последствия атаки: разрушение, сожженные авто и уничтоженные дома.

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Одна из бомб попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом.



Последствия атаки на Берислав / Фото Херсонской ОВА



Оккупанты сбросили 4 авиабомбы / Фото Херсонской ОВА

Пока информация о последствиях атаки все еще уточняется.

Что известно о жертвах и раненых

Из-за российского авиаудара по ЖЭКу в Бериславе погибли два человека. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. В момент вражеского удара они находились в помещении.

Еще два человека – ранены. 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. У него перелом плеча, ранение грудной клетки и живота. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног.

Враг нанес удар около 11 часов утра сегодня / Фото Херсонской ОВА

На кадрах видны сожженные автомобили и разрушенные взрывом здания / Фото Херсонской ОВА



Авиабомба уничтожила жилой дом / Фото Херсонской ОВА



Последствия от удара все еще уточняют / Фото Херсонской ОВА

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