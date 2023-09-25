Как выглядит Берислав после утренней атаки российской авиации: ужасные кадры
Российская авиация атаковала Берислав в Херсонской области сегодня утром. Оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы.
Под атаку попало здание ЖЭКа, один человек погиб, есть раненые. В Херсонской областной военной администрации показали ужасающие последствия атаки: разрушение, сожженные авто и уничтоженные дома.
Смотрите также Тактика выжженной земли: как и почему оккупанты усилили давление с воздуха на Херсонщину
Одна из бомб попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом.
Последствия атаки на Берислав / Фото Херсонской ОВА
Оккупанты сбросили 4 авиабомбы / Фото Херсонской ОВА
Пока информация о последствиях атаки все еще уточняется.
Что известно о жертвах и раненых
Из-за российского авиаудара по ЖЭКу в Бериславе погибли два человека. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. В момент вражеского удара они находились в помещении.
Еще два человека – ранены. 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. У него перелом плеча, ранение грудной клетки и живота. Также в больницу доставили 59-летнюю женщину с травмами спины и ног.
Авиабомба уничтожила жилой дом / Фото Херсонской ОВА
Последствия от удара все еще уточняют / Фото Херсонской ОВА
Россия ночью атаковала Украину
- Российские военные в ночь на 25 сентября выпустили по Украине 33 воздушные цели: 19 "Шахедов" и 14 ракет: 12 "Калибров" и два "Оникса". Силы ПВО обезвредили все "Шахеды", а также 11 "Калибров".
- Под ударом российских военных в Одесской области оказалась припортовая инфраструктура и гостиница на морвокзале, которая полностью уничтожена в результате обстрела.
- Также есть разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района. В результате попадания по составу с зерном погибли два работника предприятия.