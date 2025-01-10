Последствия разлива мазута уже на побережье Крыма: грозит ли экологическая катастрофа Одессе

В декабре 2024 года в Черном произошел разлив нефти из-за аварии двух российских танкеров. Мазут, который вытек в результате затопления судов, уже привел к экологической катастрофе в оккупированном Крыму. Также загрязнение может добраться до побережья Одессы.

Спикер ВМС ВС Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, есть ли угроза экологии Одесской области из-за аварии российских танкеров. Также украинские экологи считают, что эта авария является мощным ударом по экосистеме Черного и Азовского морей.

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Такого типа загрязнения в Черном море еще не было

"Очень не хотелось бы увидеть последствия этой экологической катастрофы на нашем побережье. Учитывая, что это загрязнение уже попало на западное побережье оккупированного Крыма и то, как устроено течение в Черном море, можно сделать выводы, что опасность может быть", – отметил Плетенчук.

Такого типа загрязнения, по его словам, – именно этой марки мазутом – в Черном море еще не было. Известно, что этот мазут полностью не оседает, и полностью не поднимается на поверхность.

К слову. Оккупанты заявили, что в результате утечки мазута из утонувших танкеров произошла первая в мире авария с "тяжелым" мазутом марки М100. Эта жидкость застывает при температуре +25 градусов Цельсия. По плотности она почти такая, как вода и тяжелее, но, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды.

Также в результате аварии пострадало, по словам спикера ВМС, побережье Черного моря в Краснодарском крае. Эта экологическая катастрофа якобы имеет федеральный уровень, однако соответствующих мер в России не принято.

На первом этапе нефтепродукты собирали российские волонтеры лопатами в мешки. Это все, что нужно знать, как к этому относятся оккупанты. Они не жалеют собственного населения и природу, что же говорить об оккупированных территориях,

– отметил Дмитрий Плетенчук.

Оккупанты, по мнению капитана 3 ранга, будут максимально скрывать последствия экологической катастрофы, ведь российское общество закрыто для критики, беспристрастного мнения и исследований. Поэтому эту ситуацию в информационном поле будут показывать только так, как выгодно действующей власти.

Что этому предшествовало