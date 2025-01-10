Речник ВМС ЗС України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, чи є загроза екології Одещини через аварію російських танкерів. Також українські екологи вважають, що ця аварія є потужним ударом по екосистемі Чорного та Азовського морів.

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Такого типу забруднення в Чорному морі ще не було

"Дуже не хотілось би побачити наслідки цієї екологічної катастрофи на нашому узбережжі. Враховуючи, що це забруднення вже потрапило на західне узбережжя окупованого Криму і те, як влаштована течія в Чорному морі, можна зробити висновки, що небезпека може бути", – зазначив Плетенчук.

Такого типу забруднення, за його словами, – саме цієї марки мазутом – в Чорному морі ще не було. Відомо, що цей мазут повністю не осідає, і повністю не підіймається на поверхню.

До слова. Окупанти заявили, що внаслідок витоку мазуту з потонулих танкерів сталася перша у світі аварія з "важким" мазутом марки М100. Ця рідина застигає за температури +25 градусів Цельсія. За щільністю вона майже така як вода й важча, але, на відміну від інших нафтопродуктів, не спливає на поверхню, а йде на дно або плаває в товщі води.

Також внаслідок аварії постраждало, за словами речник ВМС, узбережжя Чорного моря у Краснодарському краї. Ця екологічна катастрофа нібито має федеральний рівень, проте відповідних заходів в Росії не вжито.

На першому етапі нафтопродукти збирали російські волонтери лопатами у мішки. Це все, що потрібно знати, як до цього ставляться окупанти. Вони не шкодують власного населення та природу, що ж говорити про окуповані території,

– наголосив Дмитро Плетенчук.

Окупанти, на думку капітана 3 рангу, будуть максимально приховувати наслідки екологічної катастрофи, адже російське суспільство закрите для критики, неупередженої думки та досліджень. Тому цю ситуацію в інформаційному полі будуть показувати лише так, як вигідно чинній владі.

Що цьому передувало