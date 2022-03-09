Страшные последствия авианалета российских фашистов на Мариуполь: видео извне и изнутри больницы
9 марта 2022 , 18:00Читати новину українською
Источник:Мариупольский городской совет
В результате ужасных обстрелов российских оккупантов полностью уничтожены детская больница и роддом. Мариупольский городской совет обнародовал жуткие видео изнутри и снаружи здания.
Ведомство продемонстрировало, как "русский мир" уничтожает украинцев – детей и взрослых.
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Информация о пострадавших и погибших уточняется.
На бесчеловечный обстрел оккупантов уже отреагировал президент Владимир Зеленский.
Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо,
– призвал Зеленский.
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