Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Ранее он заявил, что Владимира Путина хотели ослабить для решающего разговора.

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"Я считаю, что с 24 июня в России установилось двоевластие – есть два центра власти. Первый – это Путин, который сохранил определенные элементы власти. Второй – те люди, которые не подчинились его приказу утром 24-го", – отметил Пионтковский.

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К слову, вторым центром власти является не Пригожин – он лишь инструмент группы, которую называют "партией почетной капитуляции". Речь об элитах, стремящихся сохранить свое состояние, когда Россия проиграет войну против Украины. Они заинтересованы в том, чтобы не доводить ситуацию до критической для себя.

Среди них особенно выделяется ближайший соратник и "кошелек" Путина – Юрий Ковальчук.

Обратите внимание! Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу рассказал, что Евгений Пригожин не мог подготовить мятеж, потому что не осведомлен в военном деле. Это сделали военные, связанные с российскими элитами. Однако в этих кругах не удалось достичь консенсуса насчет преемника, и поэтому "переворот" свернули.

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