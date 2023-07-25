Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Раніше він заявив, що Владіміра Путіна хотіли ослабити для вирішальної розмови.

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"Я вважаю, що з 24 червня в Росії встановилось двовладдя – є два центри влади. Перший – це Путін, який зберіг певні елементи влади. Другий – ті люди, які не підкорились його наказу вранці 24-го", – зазначив Піонтковський.

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До слова, другим центром влади є не Пригожин – він лише інструмент групи, яку називають "партією почесної капітуляції". Мова про еліти, які прагнуть зберегти свої статки, коли Росія програє війну проти України. Вони зацікавлені в тому, щоб не доводити ситуацію до критичної для себе.

Серед них особливо вирізняється найближчий соратник і "гаманець" Путіна – Юрій Ковальчук.

Зверніть увагу! Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що Євгеній Пригожин не міг підготувати заколот, бо не обізнаний у військовій справі. Це зробили військові, пов'язані з російськими елітами. Однак у цих колах не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника, і тому "переворот" згорнули.

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