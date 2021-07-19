Стена из дождя смывала все: очевидцы рассказали страшные последствия непогоды на Закарпатье

Нацгвардия помогает жителям Закарпатья бороться с последствиями непогоды. Гроза в поселке Ясиня длилась всего 40 минут, но не осталось ни одного дома, который не пострадал.

Затопило первые этажи домов, попадали деревья, разрушені автомобили. Жители говорят, что остались руины и лом. Кроме этого, погибли животные, а вода уничтожила урожай.

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В Ясиню первыми отправились спасатели. Однако дорога оказалась непроездной – текла вода, везде были деревья и мусор. Люди паниковали, поселок остался без электричества и мобильной связи.

Непогода вызвала человеческие жертвы

На следующий день населенный пункт приехали спасать нацгвардейцы 3 батальона 2 Галицкой бригады. Они работают уже более недели.

Последствия непогоды на Закарпатье / Фото МВД

Двор 80-летней женщины, которую из воды спасал сосед, непогода разрушила полностью. Непогода забрала ее мужа, но тело до сих пор не могут найти.

Люди рассказывают о последствиях непогоды: смотрите видео

Сейчас в селе расчищают реку и отстраивают дорогу. Жители не знают, когда удастся восстановить все дома. Однако хуже всего то, что всю растительность уничтожила вода. Также вымыло из подвалов запасы на зиму.

12-летняя девочка спасла братьев и сестер

Когда началась непогода, то в одном из домов поселка дети остались одни. Тогда 12-летняя девочка повела братьев и сестер на второй этаж квартиры.

Кроме того, она догадалась обесточить весь дом и отключила рубильник. В сельском совете обещают наградить ее отличием "Спаситель года".