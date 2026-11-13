В Винницкой области в результате российских атак пострадали 5 человек, один из них находится в тяжелом состоянии

В результате вражеских атак на Винницкую область 13 ноября пострадали пять мирных жителей, один из которых находится в тяжелом состоянии. В областном центре были повреждены 34 жилых дома и детский сад.

Об этом сообщила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

Каковы последствия российских атак в Винницкой области?

В результате ночной российской атаки на Винницу пострадали три женщины. Все они находятся в удовлетворительном состоянии и получают необходимую медицинскую помощь. В течение дня в результате вражеских ударов в Винницком районе пострадали еще двое мужчин. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В самой Виннице повреждены 29 частных домовладений, пять многоквартирных жилых домов и детский сад. Кроме того, россияне провели атаку на энергетическую инфраструктуру области.

В течение дня на местах работали соответствующие службы. Они расчищали завалы, временно накрывали поврежденные крыши и утепляли дома, чтобы защитить их от осадков и холода.

В детском саду № 10 уже восстановили поврежденное остекление: окна и двери застеклили или временно закрыли OSB-плитами. Деревянные двери также отремонтировали, поэтому ими снова можно пользоваться.

Всего поступило 118 заявлений на обследование поврежденного имущества. Комиссии уже проверили 93 объекта, еще 25 находятся в работе.

Важно, чтобы каждое повреждение было должным образом зафиксировано, а люди могли получить предусмотренную помощь и компенсации,

– подчеркнула Заболотная.

Напомним, всего неделю назад российские войска атаковали Винницкую область ударными БПЛА, повредив энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Из-за повреждения энергетических объектов в регионе возникли перебои с электроснабжением.

В результате обстрела один человек получил ранения и находится в больнице в тяжелом состоянии. Также повреждено здание пожарной части ГСЧС и спасательная техника. Во время удара спасатели находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал.

Кроме того, повреждения получили территория местного рынка, частные автомобили и торговый киоск, а в окружающих зданиях выбило окна.