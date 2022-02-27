Последствия обстрелов жилых кварталов Харькова: видео от местных

Российские оккупанты пришли в Украину и цинично убивают мирных людей. Они обстреливают жилые дома, целые города и кварталы.

Одним из самых горячих направлений является Харьков. Но ВСУ феерично отражают атаки врага и стоят на нашей защите, передает 24 канал.

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Местные снимают то, что делают враги на видео. Оккупантские снаряды остаются возле остановок, они проникают в дома людей.

Оккупанты обстреливают наши города: смотрите видео

Снаряды падают прямо в городе: смотрите видео

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