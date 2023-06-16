Воды в Крыму не будет минимум год: какой сектор пострадал больше всего

Оккупанты, взорвав Каховскую ГЭС, еще больше осложнили и без того плохую ситуацию с водой в Крыму. По лучшим прогнозам воды на полуострове не будет год. Но на самом деле ситуация может быть даже хуже.

Обеспечение водой будет в значительной степени зависеть от того, насколько водородными окажутся следующие годы. Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Сирота – генеральный директор Укргидроэнерго.

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Больше всего в Крыму от подрыва Каховской ГЭС пострадал аграрный сектор. Уже раньше, когда там не было воды и началось засоление почв, сами оккупанты понимали, что это катастрофа. Ведь ни для промышленного, ни для аграрного сектора воды не хватает. Ограничения вводились и для населения.

Они пытались бурить какие-то скважины, опреснения – разные фантазии у них были. Но ничего добиться они не смогли,

– подчеркнул Игорь Сирота.

С каждым годом аграрный сектор в Крыму сокращался все больше. Особой проблемой как раз было засоление почв, которые сложно в будущем восстановить.

"А сейчас мы понимаем, что это – на годы. Из-за подрыва Каховской ГЭС, по самому оптимистичному сценарию, Крым будет без воды год. А вообще это может быть 2-3", – подчеркнул гендиректор Укргидроэнерго.

Для того чтобы наполнить 18,5 миллионов кубокилометров, нужно иметь очень хорошие водородные годы и паводки. Поэтому решающими для Крыма будут ближайший год – два.

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