ООН наконец-то "проснулась": как организация прокомментировала подрыв Каховской ГЭС Россией

ООН отреагировала на совершенный Россией теракт. Официальные заявления о трагедии в Херсонской области от генсека Антониу Гутерреша и его заместителя Мартина Гриффитса оказались неоднозначными.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс высказался относительно подрыва Каховской ГЭС. Также сделал заявление и сам генсек ООН Антониу Гутерреш.

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Что сказал Мартин Гриффитс

Заместитель Антониу Гутерреша заявил, что масштабы экологической катастрофы станут полностью осознаны только в ближайшие дни. По его словам, прорыв Каховской ГЭС будет иметь серьезные и далеко идущие последствия для тысяч людей на юге Украины с обеих сторон линии фронта.

Речь по меньшей мере о 42 000 человек. Они потеряли дома, средства к существованию, еду и безопасную для использования воду. Заместитель генсека добавил, что ООН готова сделать все, что в силах организации, чтобы добраться до пострадавших и помочь им.

По его мнению, эту трагедию можно назвать самым значительным инцидентом с повреждением гражданской инфраструктуры с начала российского вторжения. Ведь Каховское водохранилище было критически важным источником воды для миллионов жителей Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. А еще оно было ключевым источником орошения сельского хозяйства на юге Херсона и временно оккупированного Крыма.

По словам Гриффитса, подрыв Каховской ГЭС окажет влияние на сельское хозяйство и производство продуктов питания, производство электроэнергии и безопасность ЗАЭС. Также инцидент повлияет на безопасность, поскольку вода перемещает мины и взрывные снаряды в другие районы.

Что сказал Антониу Гутерреш

Генсек ООН признал российскую агрессию, но не стал говорить, какая страна разрушила Каховскую дамбу. Он лишь отметил, что у организации нет доступа к информации для "независимой проверки причины".

Гутерреш осудил теракт и заявил, что подрыв дамбы является следствием вторжения России в Украину. Он назвал этот инцидент примером цены войны для людей.

Мы все видели трагические кадры, которые сегодня выходят из монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофы в Херсонской области Украины,

– сказал он.

Генсек ООН призвал прекратить атаки на гражданское население и критическую инфраструктуру. А еще он призвал к "справедливому миру" и напомнил о необходимости соблюдения Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи и международного права.

Подрыв Каховской ГЭС и ООН

Секретарь СНБО Алексей Данилов в разговоре с 24 Каналом отреагировал на странное поведение ООН. По его словам, в мире происходит совсем не то, что должно было происходить. Он также напомнил, что Россия, которая более 460 дней полномасштабно воюет против независимости Украины, совершила теракт.

В день катастрофы, 6 июня, наше государство созвало заседание Совбеза ООН. Постпред Украины Сергей Кислица заявил, что россияне планировали эту катастрофу заранее. Их действия привели к величайшей техногенной катастрофе за последние десятилетия.

Россия тоже решила созвать Совбез ООН вслед за Украиной. Оккупанты попытались переложить с себя ответственность на украинцев.

, ООН в дату трагедии поздравила всех с днем русского языка и спровоцировала волну негодования. О теракте сначала упомянул только филиал ООН в Украине, а главная часть организации только сделала репост.