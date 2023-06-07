Уровень воды увеличится еще больше, наводнение разрушило мост на реке Ингулец Николаевской области

В результате разрушения дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления на Херсонщине уменьшается, однако в течение следующих 20 часов ожидается повышение уровня воды примерно еще на метр.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. О последствиях подрыва ГЭС оккупантами по состоянию на утро 7 июня информирует 24 Канал.

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Из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам уровень воды увеличится еще в районе метра в течение 20 часов,

– сказал Александр Прокудин.

Также глава ОВА отметил, что ночью начало подтапливать Белозерскую общину.

Эвакуация людей из подтопленных районов продолжается / Фото ГСЧС

"На утро затоплено 1852 дома на правобережной Херсонщине. Ночью обратилось 13 человек, среди которых пятеро жителей левобережья. По состоянию на 6 утра эвакуировано 1457 человек. В частности, из микрорайона Корабел вывезли 1286 человек", – сказал он.

Прокудин отметил, что все службы работают для помощи людям.

Район Ричпорта в Херсоне, вода продолжает прибывать:

В течение 20 часов уровень будет критичен

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафон у сообщил, что разрушение дамбы продолжается.

"Да, она размывается, но не существенно. Думаю, что на этом остановится. В течение 20 часов будет критический уровень, но потом начнет спадать", – сказал он.

Также представитель сообщил, что санэпидемстанция анализирует пробы воды, "и пока нет информации, что-то угрожает нашим людям". В настоящее время вода в дома местных жителей подается из скважин, а не из Днепра.

Что касается эвакуации людей с левого берега Днепра, Толоконников добавил, что украинские чрезвычайники готовы это сделать за обеспечение безопасности со стороны оккупантов.

Каждая спасенная жизнь – это большая победа

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что чрезвычайники продолжают работать над ликвидацией последствий российского террора.

В настоящее время привлечены около 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС. За минувшие сутки спасены 52 человека, в том числе двое детей.

Как спасают жизнь в Херсоне / Фото ГСЧС

Ночью в Херсоне эвакуацию не останавливали. Суспільне показало, как люди из микрорайона Корабел ждут спасателей и волонтеров на крышах домов и автомобилей.

Лодками их доставляют в эвакуационный автомобиль.

Затоплены новые улицы, микрорайоны

Начальник Херсонской МВА рассказал, что эвакуация в Херсонской области продолжается. По его словам, затоплены новые улицы, но ожидается, что вода постепенно должна спадать.

Наводнение разрушило мост на реке Ингулец

Наводнение разрушило мост на реке Ингулец в Елизаветовке Николаевской области. Об этом сообщил руководитель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

Кроме того, по данным Снигиревской МВА, также в селе Галагановка мост полностью затоплен.

"В настоящее время открыто сообщение между Снигиревкой и селе Васильевка, селе Евгенивка, селе Павловка и селе Тамарино", – говорится в сообщении.

Также в общине прошла эвакуация жителей трех домов, 43 огорода подтопленная вода прибывает во дворы. Кухта подчеркнул, что оперативный штаб продолжает работать круглосуточно.

Мост возле села Нововасиловка: видео

К утру среды, 7 июня, уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 58 сантиметра. Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Следим за ситуацией. Сразу успокою горожан. Критической отметкой для Николаева +105 сантиметра, но, по словам специалистов, сегодняшние утренние цифры плюс-минус пиковые, поэтому в дальнейшем уровень воды должен спадать,

– написал мэр.

Ситуация в Новой Каховке

Оккупационные власти Новой Каховки заявили, что уровень воды в городе постепенно спадает. В других населённых пунктах Херсонской области подтопление продолжается. Самая сложная ситуация в Голой Пристани и Олешках.

Российские СМИ сообщают, что семь человек пропали без вести из-за сброса воды из Каховского водохранилища.

Новая Каховка, подтопление: видео

Херсонский художественный музей не пострадал

Здание Херсонского художественного музея не подтоплено, сообщили на фейсбук-странице музея. Вода остановилась на полпути к памятнику архитектуры. Сейчас затоплены кварталы ниже улицы Богородицкой.

На фото видно, что вода остановилась на подъеме по улице Воронцовской в районе Богородицкой.