"Последствие небрежности захватчиков": как выглядит "Украинский дом" в Мариуполе после пожара

Пожар в "Украинском доме" в Мариуполе вспыхнул в ночь на 20 июля. На опубликованных кадрах заметно, что часть здания полностью обгорела.

Еще на двух стенах – повреждена отделка фасада. Предварительно известно, что огонь вспыхнул 19 июля, когда на улице уже стемнело.

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Как выглядит "Украинский дом" после пожара

Мариупольский городской совет рассказал, что причины возникновения пожара пока неизвестны. Оккупанты до сих пор официально не прокомментировали ситуацию.

Местные телеграмм-каналы написали о том, что якобы мог быть поджог со стороны "диверсантов". Однако пока нет данных о том, будут ли искать россияне "врагов".

По сообщениям мариупольцев, в здании открыты все двери, туда заходили подростки, наркоманы. Некоторые жители заявили, что пожар начался в результате взрыва снаряда, который принесли в здание дворца культуры неизвестные,

– заявили в городском совете.

Там также уточнили, что, скорее всего, пожар в "Украинском доме" в Мариуполе – это следствие небрежности захватчиков, которые не могут обеспечить безопасность и надзор за важными культурными объектами.

Последствия пожара в "Украинском доме" в Мариуполе / Фото Мариупольского городского совета

Что известно о пожаре в "Украинском доме"

Пожар во дворце культуры "Украинский дом" во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области вспыхнул поздно вечером 19 июля.

На опубликованных в сети кадрах было видно, что огонь был мощным.

Тогда российские захватчики заявили, что якобы направили на месте пожара 6 спасателей машин. Однако сопротивление сообщило, что россияне отправили на пожар только один автомобиль с пожарными.

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