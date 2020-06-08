На Житомирщине восстанавливают леса, пострадавшие вследствие масштабных пожаров. Еще весной 2020 года огонь уничтожил около 5 тысяч гектаров насаждений. И пострадали не только деревья, ведь пламя охватило и жилые дома.

За несколько дней огонь охватил северную часть Житомирщины. Горели не только леса, но и целые деревни. Местные лесоводы рассказали 24 каналу, что подобного масштабного пожара не вспомнят.

Интересно За 4 месяца на Житомирщине произошло столько пожаров, как за весь 2019 год – глава ОГА

Огонь уничтожил сотни гектаров леса. Особенно жалеют, что в огне погибли молодые сосны.

"Порывы ветра достигали 35 метров в секунду – поднималась листва, горели мелкие ветви и перебрасывало за 100-200 метров вперед. Поэтому постоянно отступали на безопасное расстояние, чтобы не навредить жизни и здоровью людей, которые были на тушении пожара", – пояснил лесничий Овручского лесничества Владимир Захарчук.

Сейчас на местах пожарищ лесники высаживают саженцы. Радуются, что и погода для этого благоприятная. Обильные дожди и влажная почва – идеальные условия для роста молодых сосен.



Места пожарищ / Скриншот с видео

За день в этом лесничестве могут высадить более 2 гектаров молодняка. Однако чтобы восстановить все потерянные деревья, нужно как минимум 2 года. Чтобы ускорить процесс, взялись выращивать сосны в специальном питомнике под Житомиром.

С закрытой корневой системой мы можем создавать насаждения в течение всего вегетационного периода – все нам это позволяет, учитывая погодные условия,

– рассказал заместитель начальника областного управления лесного хозяйства Роман Ильин.

Надеются и на естественное восстановление леса. "Понятно, что природа поможет – шишка сейчас только открывается – будет естественное возобновление", – добавил руководитель Овручского лесничества Владимир Антонюк.

Читайте также Кабмин выделил деньги на жилье для пострадавших от пожаров на Житомирщине

Убытки от пожаров до сих пор не установили, ведь многие сгоревшие участки еще даже не обследовали. Хоть прошло после пожара полтора месяца, однако лесники говорят, что огонь натворил беды на десятки миллионов гривен.

Что известно о пожаре на Житомирщине: