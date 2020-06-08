На Житомирщині відновлюють ліси, які постраждали після масштабних пожеж. Ще навесні 2020 року вогонь знищив близько 5 тисяч гектарів насаджень. Та постраждали не лише дерева, адже полум'я охопило й житлові будинки.

За кілька днів вогонь охопив північну частину Житомирщини. Горіли не лише ліси, а й цілі села. Місцеві лісівники розповіли 24 каналу, що подібної масштабної пожежі не пригадають.

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Вогонь знищив сотні гектарів лісу. Особливо шкодують, що у вогні загинули молоді сосни.

"Пориви вітру сягали 35 метрів за секунду – підіймалося листя, горіли дрібні гілки і перекидало за 100-200 метрів вперед. Тому постійно відступали на безпечну відстань, щоб не зашкодити життю та здоров’ю людей, які були на гасінні пожежі", – пояснив лісничий Овруцького лісництва Володимир Захарчук.

Зараз на місцях згарищ лісники висаджують саджанці. Радіють, що й погода для цього сприятлива. Рясні дощі та вологий ґрунт – ідеальні умови для росту молодих сосен.



Місця згарищ / Скриншот з відео

За день у цьому лісництві можуть висадити понад 2 гектари молодняку. Проте щоб відновити всі втрачені дерева треба щонайменше 2 роки. Аби пришвидшити процес, взялись вирощувати сосни у спеціальному розсаднику під Житомиром.

З закритою кореневою системою ми можемо створювати насадження протягом всього вегетаційного періоду – все нам це дозволяє, враховуючи погодні умови,

– розповів заступник начальника обласного управління лісового господарства Роман Ільїн.

Сподіваються і на природне відновлення лісу. "Зрозуміло, що природа допоможе – шишка зараз тільки відкривається – буде природне поновлення", – додав керівник Овруцького лісництва Володимир Антонюк.

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Збитки від пожеж досі не встановили, адже багато згорілих ділянок ще навіть не обстежили. Хоч минуло після пожежі півтора місяця, проте лісники кажуть, вогонь накоїв лиха на десятки мільйонів гривень.

Що відомо про пожежі на Житомирщині: