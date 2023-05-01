Апокалипсис, здесь никто не живет: последствия "спасательной операции" России в Затоке
Источник:Юрий Руденя
Все, что может принести с собой "русский мир" – лишь разруху апокалиптического образца. Он всегда завершается смертями, разрушениями и стаями голодных животных на улицах некогда цветущих городов. Такую картину, в частности, сегодня можно увидеть на улицах туристического ранее Затоки в Одесской области.
За год полномасштабной войны поселок, который был популярным в Украине курортом, опустел. После обстрелов и ракетных ударов там не осталось ни одного человека, царит тишина, пустота и разрушение.
Достойно внимания Еще одно лицо войны: мальчик плачет о брате и сестре, которых убила Россия – щемящее фото
Остались только бездомные животные
Среди безлюдных руин бегают лишь множество бездомных собак, среди которых много щенков. С голоду они не пугаются шума редко проезжающих мимо машин и незнакомых людей. Напротив – с надеждой стаями встречают каждого.
Ведь с отъездом людей в Затоке не осталось ни одного магазина.
Вот аквапарк, уже аквапарк открыт абсолютно. Апокалипсис. Здесь никого нет, никто не живет. Вы хотели бы знать, как будет в апокалипсис? Вот так вот: собаки будут, только собаки. Людей не будет,
– прокомментировал автор видео.
Кто кормит животных – неизвестно, как и неизвестно, занимается ли этим вообще кто-нибудь.
Как сегодня выглядит Затока: видео
Россия – страна-террорист: последние ракетные обстрелы
- Страна-террористка больше года не останавливается в желании по придуманным причинам уничтожить как можно больше украинцев. 28 апреля она во время массированной ракетной атаки ударила ракетой по жилому дому в Умани, в результате чего обрушился подъезд многоэтажки. В результате этой атаки погибли 23 человека, среди которых было 6 детей.
- Атаковали россияне в этот день и Днепр. В результате попаданий погибла молодая женщина и ребенок, а также было много пострадавших
- Вскоре после этого, 30 апреля, россияне вечером ударили по Павлограду Днепропетровской области. По предварительной информации, по состоянию на 10:42 1 мая, пострадали 34 украинца. Среди них – 5 детей, самому маленькому ребенку всего 8 лет.
- Однако и этого было мало, так что уже 1 мая россияне ударили по школе в Новгород-Северском районе на Черниговщине. К сожалению, в результате обстрела врага погиб ребенок.