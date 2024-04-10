Последствия удара по авиазаводу в Воронежской области: появились спутниковые фото

В результате удара по городу Борисоглебск Воронежской области России повреждено здание авиационного завода, который ремонтирует ракеты.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs от 9 апреля.

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На кадрах видно обрушенную крышу 711-го авиационного завода в Борисоглебске. Он расположен в 300 километрах от границы с подконтрольными Украине территориями.

На первом фото – завод до удара, снимок датирован 3 ноября 2023 года; на втором – завод после вчерашней атаки 9 апреля.



На авиазаводе реонтировали ракеты / Спутниковый снимок "Схемы"



Завод атаковали украинские беспилотники 9 апреля / Фото "Схемы"

Больше об атакованном заводе и самом "инциденте"

Российские телеграмм-каналы сообщали, что два беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава, в результате чего был поврежден фасад здания и окна.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, после сообщений о взрывах, заверил, что ПВО и средства РЭБ якобы "обнаружили и уничтожили" беспилотник на территории региона.

Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что атаку устроило ГУР, как следствие – поражены основные производственные мощности предприятия.

9 апреля российское минобороны отчиталось об "отражении атаки беспилотников" по городу. Зато в ГУР МО подтвердили удар дронов по российскому заводу.