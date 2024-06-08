Иначе бы не стремились восстановить: в ВМС объяснили значение удара по Керченской паромной переправе

В конце мая Украина поразила паромную переправу российских оккупантов в Крыму. Интересно, что этот удар имеет чрезвычайно важное значение для российских захватчиков.

Пораженный паром является основным логистическим инструментом для обеспечения логистических потребностей захватчиков на территории временно оккупированного полуострова. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Какое значение Керченская переправа имеет для россиян

По словам Дмитрия Плетенчука, паромная переправа была для россиян главным способом логистики в Крым, поскольку железная дорога в оккупированных украинских южных областях еще строится. Поэтому, он выполнял именно эту функцию.

Они сейчас будут пытаться восстановить это сообщение, потому что именно паром сейчас является основным логистическим инструментом для обеспечения логистических потребностей оккупантов в Крыму и на юге. Поэтому это имеет большое значение – иначе бы россияне не пытались его восстановить,

– заявил он.

Что говорили о поражении в британской разведке

Отмечалось, что ухудшение пропускной способности железнодорожной переправы почти наверняка вызвало значительные временные перебои в российских военных логистических операциях и, потенциально, в поставках топлива в Крым.

По их данным, повреждения паромов приведет и к тому, что России очевидно придется как можно быстрее заменить железнодорожно-паромную переправу, что, вероятно, повлияет на ее масштабные морские логистические операции.

Сообщается, что украинский удар по паромной переправе снова свидетельствует об уязвимости пролива к украинскому вмешательству, несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону

Что известно о поражении переправы