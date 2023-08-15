Последствия удара по Львовщине: в гипермаркете обвалились потолки, были пожары и падения обломков
Источник:Максим Козицкий
Россия на рассвете 15 августа атаковала Львов и область ракетами. Враги попали в жилые дома.
Глава Львовской областной военной администрации рассказал о последствиях атаки, которые известны по состоянию на 7:00 15 августа. По его данным, пострадали люди.
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Какая ситуация в результате атаки во Львове
Максим Козицкий рассказал, что во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома на двух улицах:
- Патона;
- Каховской.
Было возгорание. Есть разрушение. Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала,
– заявил глава ОВА.
По его словам, небольшие возгорания были также в других частях Львова. Однако их оперативно потушили. По данным ОВА, в результате атаки оккупантов:
- обвалился потолок в одном из гипермаркетов. Это произошло из-за падения обломков ракеты;
- повреждены транспортные средства.
Один из поврежденных многоквартирных домов во Львове и частные дома в Ставчанах / Фото Козицкого и Садового
Какую беду враг нанес региону
В Ставчанах повреждено 10 домов. По состоянию на этот час (7:00 15 августа – 24 Канал) известно о людях, которые получили легкие травмы,
– заявил Козицкий.
По его словам, в Суховоле также есть поврежденные дома. Пострадавших не было.
Глава ОВА заверил, что находится на объектах и пообещал предоставить больше информации впоследствии.
Массированная ракетная атака по Украине: коротко
- Ориентировочно в 3 ночи 15 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ рассказали, что причина в пусках крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
- Впоследствии взрывы прогремели в Донецкой области, Днепре, Запорожье, Хмельницком, Винницкой области, Луцке, Львове. Отбой воздушной тревоги был объявлен ориентировочно в 5:40 15 августа.
- По состоянию на утро 15 августа известно, что в Днепре россияне ударили по предприятию, там два раненых человека.
- В Луцке враги попали в промышленное предприятие. По состоянию на 7:35 15 августа погибли 3 человека, несколько пострадавших находятся в больнице.