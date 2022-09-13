Последствия украинского контрнаступления в Харьковской области: Мусиенко назвал главные результаты

Почти полноценная деоккупация Харьковщины и эффективное контрнаступление ВСУ свидетельствуют о том, что Украина решила несколько задач. Первое – освобождение значительной части украинской территории и самое главное – наших людей, ведь мы видели, как они ждали наших защитников.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что важен разгром группировки российских войск, на которую страна-агрессорка возлагала большие надежды.

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"Именно на Изюмском направлении присутствовали элитные подразделения оккупантов", – говорит Мусиенко.

А сейчас эти силы позорно сбежали и оставили большое количество техники – это еще и большой психологический и репутационный фактор. Успехи ВСУ вдохновляют украинский народ и психологически бьют по оккупантам,

– добавляет он.

По словам специалиста, репутационно, наше контрнаступление развенчивает все гипотезы о "непобедимой" российской армии. Александр Мусиенко говорит, что весь мир видит, насколько эффективно Украина проводит контратаки и верит в нашу победу.

"Ну и конечно, самое важное – освобождение Харьковщины уменьшит давление на Донетчину и сделает невозможным наступление на наши города там, поэтому контрнаступление Украины решило целый ряд вопросов", – резюмирует эксперт.

Кратко о важных нюансах контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Важное об украинском контрнаступлении