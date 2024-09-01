Все соседи Украины в Черном море почувствуют последствия этой войны, – спикер Военно-морских сил

Представитель Военно-морских сил ВСУ рассказал, что экологи уже били тревогу. В частности, были достаточно серьезные цифры по гибели животных в Черном море.

Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что сейчас известно о последствиях войны для Черного моря, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях войны для Черного моря

Одних только дельфинов, если я не ошибаюсь, была абсолютно космическая цифра, которая измерялась в тысячах... О гибели черноморских дельфинов,

– заявил Плетенчук.

Представитель Военно-морских сил ВСУ добавил, что российские захватчики уничтожают экосистему не только Черного моря, но и Кинбурнской косы, которая была орнитологическим заповедником – его практически уничтожили россияне.

Дмитрий Плетенчук рассказал, что ситуация в Днепро-Бугском лимане (который между Кинбурнской косой и Южным побережьем Николаевской области) не поддается мониторингу в первое очередь потому, что там опасно находиться.

Туда в первую очередь смыло все, что случилось на пути большой воды во время уничтожения Каховской ГЭС россиянами.

Мы только в начале этого пути. Мы должны определить тот объем ущерба, который причинила Россия не только Украине. В Черном море течение против часовой стрелки – наши соседи все почувствуют на себе это. И Румыния, и Болгария, и Турция,

– заявил спикер.

Он пояснил, что речь идет не только о минной угрозе, но и о последствиях боевых действий в Черном море.