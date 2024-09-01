Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що наразі відомо про наслідки війни для Чорного моря, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки війни для Чорного моря

Одних тільки дельфінів, якщо я не помиляюсь, була абсолютно космічна цифра, яка вимірювалась в тисячах… Щодо загибелі чорноморських дельфінів,

– заявив Плетенчук.

Речник Військово-морських сил ЗСУ додав, що російські загарбники знищують екосистему не лише Чорного моря, а й Кінбурнської коси, яка була орнітологічним заповідником – його практично знищили росіяни.

Дмитро Плетенчук розповів, що ситуація в Дніпро-Бузькому лимані (який між Кінбурнською косою і Південним узбережжям Миколаївської області) не піддається моніторингу в перше чергу тому, що там небезпечно перебувати.

Туди в першу чергу змило все, що трапилося на шляху великої води під час знищення Каховської ГЕС росіянами.

Ми лише на початку цього шляху. Ми маємо визначити той об'єм шкоди, яку заподіяла Росія не тільки Україні. У Чорному морі течія проти годинникової стрілки – наші сусіди всі відчують на собі це. Й Румунія, й Болгарія, й Туреччина,

– заявив речник.

Він пояснив, що мовиться не тільки про мінну загрозу, а й про наслідки бойових дій в Чорному морі.