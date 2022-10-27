В Германии посеяли опасное зерно раздора из-за войны в Украине

Сопредседатель немецких социал-демократов Саския Эскен (Saskia Esken) сдуру ляпнула, что для восстановления Украины можно было ввести налог на имущество (Vermögenssteuer).

Чужую беду руками разведут

Лишь одно то, когда левый политик начинает говорить о каких-то специальных налогах, уже дергает. А здесь – очень болезненная тема для немцев.

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Часть из них, по-видимому, математическое большинство в целом поддерживают Украину. Часть латентно поддерживает Россию. Часть вообще не считает эту войну своей и хочет скорейшего завершения войны, даже если какая-то там Украина будет вынуждена пойти там на какие-то уступки. Им пофиг, война же не их…

Но пока большинство за нас. И тут вылезает это политическое детище Штайнмайера – Шредера и такое несет. В инете уже начали живо хейтить социал-демократов, Саскию и ну в баню ту вашу Украину – вот где-то так.

Историческая травма

Есть у части немцев такая послевоенная финансовая травма, когда для того, чтобы перераспределить имущество между гражданами, решили создать отдельный налог на избыточное имущество (Lastenausgleichsgesetz). То есть, если у вас после войны осталось несколько домов, то с части недвижимости нужно было платить налог, чтобы у государства были деньги строить социальное жилье для тех, у кого ничего не осталось. В какой-то степени даже справедливо.

Есть еще одна финансовая травма "солидарности", когда после объединения Германии решили ввести дополнительный налог солидарности (Solidaritätszuschlag), чтобы финансировать интеграцию Восточной Германии. В официальном толковании налога вообще ссылались на преодоление экономических проблем после войны в Персидском заливе (штоа?)

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Или в последний раз повышали НДС с 16% до 19%, потому что были бюджетные проблемы из-за большой безработицы. Сейчас безработица минимальна, но налог уже не упадет – это ясно.

Ну вот как такое было ляпнуть??? Украину будут отстраивать за конфискованные у россиян деньги. Украина войдет в ЕС за деньги обычных россиян. Пенсий у россиян не будет, но будет граница с Украиной.

П. С. А еще 26 октября канцлер социал-демократ согласился продать часть Гамбургского порта китайской государственной компании. ДБЛ БЛД.

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