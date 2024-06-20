Послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России

Послы ЕС утром 20 июня согласовали 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины.

Сообщается, что этот пакет "предусматривает новые целевые меры и максимизирует действие предыдущих путем устранения лазеек".

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Что известно о 14-м пакете санкций против России

Известно, что среди санкций – запрет на перевалку российского сжиженного газа, ответственность операторов ЕС за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

Европейские чиновники более месяца не могли договориться по этому пакету

Стоит отметить, что чиновники из 27 стран ЕС обсуждали этот пакет уже более месяца.

Ранее сообщалось, что его одобрение задерживала Германия.

В частности издание Reuters писало, что колебания Германии были частично вызваны внутренними разногласиями между ее Министерством иностранных дел и канцелярией.

Вследствие этого перед встречей послов из пакета санкций исключили статью 12G, также известную как "положение о запрете России", которая распространяла бы ограничения на дочерние компании в третьих странах.

Этот пункт должен был заставить дочерние компании России "контрактно запретить реэкспорт и реэкспорт для использования в России".

Предполагалось, что вместо этого пункта дипломаты должны были рассмотреть возможность включения нового, который также боролся бы с обходом санкций. Однако, какое финальное решение приняли дипломаты, пока неизвестно.