Послы ЕС согласовали новые санкции против России, среди них – ограничение цен на нефть, – СМИ

Послы Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России. В этот раз в них вошло ограничение цен на нефть.

Соответствующую информацию сообщил поздно вечером 4 октября журналист Рикард Йозвяк. По его данным, официально решение еще планируют принять.

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Евросоюз согласовал новые санкции против России

Послы ЕС наконец-то согласовали новые санкции против России. Ограничение цены на нефть включено,

– говорится в сообщении.

По его словам, официально в Европейском Союзе решение о санкциях будет принято 5 октября.

Стоит напомнить, что издание The Wall Street Journal сообщило 4 октября, что верхний предел цен на российскую нефть может быть утвержден в два этапа. Также известно, что:

европейские чиновники готовят проект закона, необходимый для двухэтапного введения лимита на стоимость нефти из России;

однако его утверждение, вероятно, отложат до тех пор, пока все страны "Большой семерки" не будут готовы к введению согласованного лимита.

Офис Президента рассказал о 8 пакете санкций против России

На брифинге в Офисе Президента 4 октября сообщили, что государства-члены Европейского Союза согласовывают восьмой пакет санкций. В него войдет ряд важных для Украины позиций. В частности, планируют:

ввести ограничения против лиц, которые организовывали незаконные референдумы на части оккупированных территорий Украины;

ограничить цены на нефть;

расширить запреты на импорт Россией ряда товаров. Ограничения будут составлять до 7 миллиардов евро;

запретить занимать должности в наблюдательных советах российских государственных компаний гражданам стран ЕС.

Кроме того, Украина хочет увидеть в 8-м пакете санкции отключение российских банков от системы SWIFT. В частности, Газпромбанка. Также наше государство надеется на:

запрещение вхождения европейских судов в порты России;

запрет на въезд российских граждан: то есть говорится об отмене возможности въезда большинства (если не всех) граждан России в страны Европейского Союза.

Работа продолжается. Как заверила сторона ЕС, работу завершат еще до начала саммита Евросоюза,

добавили в ОП.

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