Відповідну інформацію повідомив пізно ввечері 4 жовтня журналіст Рікард Йозвяк. За його даними, офіційно рішення ще планують ухвалити.
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Євросоюз погодив нові санкції проти Росії
Посли ЄС нарешті погодили нові санкції проти Росії. Обмеження ціни на нафту включено,
– мовиться в повідомленні.
За його словами, офіційно в Європейському Союзі рішення щодо санкцій ухвалять 5 жовтня.
Варто пригадати, що видання The Wall Street Journal повідомило 4 жовтня, що верхня межа цін на російську нафту може бути затверджена у два етапи. Також відомо, що:
- європейські чиновники готують проєкт закону, який необхідний для двоетапного введення ліміту на вартість нафти з Росії;
- проте його затвердження, ймовірно, відкладуть до того часу, поки всі країни "Великої сімки" не будуть готові до запровадження узгодженого ліміту.
Офіс Президента розповів про 8 пакет санкцій проти Росії
На брифінгу в Офісі Президента 4 жовтня повідомили, що держави-члени Європейського Союзу узгоджують восьмий пакет санкцій. У нього увійде низка важливих для України позицій. Зокрема, планують:
- запровадити обмеження проти тих осіб, які організовували незаконні референдуми на частині окупованих територій України;
- обмежити ціни на нафту;
- розширити заборони на імпорт Росією низки товарів. Обмеження будуть до 7 мільярдів євро;
- заборонити обіймати посади у наглядових радах російських державних компаній громадянам країн ЄС.
Окрім того, Україна хоче побачити у 8 пакеті санкції відключення російських банків від системи SWIFT. Зокрема, Газпромбанку. Також наша держава сподівається на:
- заборону входження європейських суден до портів Росії;
- заборону на в'їзд російських громадян: тобто мовиться про скасування можливості в'їзду більшості (якщо не всіх) громадян Росії до країн Європейського Союзу.
Робота триває. Як запевнила сторона ЄС, роботу завершать ще до початку саміту Євросоюзу,
– додали в ОП.
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