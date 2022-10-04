Відповідну інформацію повідомив пізно ввечері 4 жовтня журналіст Рікард Йозвяк. За його даними, офіційно рішення ще планують ухвалити.

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Євросоюз погодив нові санкції проти Росії

Посли ЄС нарешті погодили нові санкції проти Росії. Обмеження ціни на нафту включено,

– мовиться в повідомленні.

За його словами, офіційно в Європейському Союзі рішення щодо санкцій ухвалять 5 жовтня.

Варто пригадати, що видання The Wall Street Journal повідомило 4 жовтня, що верхня межа цін на російську нафту може бути затверджена у два етапи. Також відомо, що:

європейські чиновники готують проєкт закону, який необхідний для двоетапного введення ліміту на вартість нафти з Росії;

проте його затвердження, ймовірно, відкладуть до того часу, поки всі країни "Великої сімки" не будуть готові до запровадження узгодженого ліміту.

Офіс Президента розповів про 8 пакет санкцій проти Росії

На брифінгу в Офісі Президента 4 жовтня повідомили, що держави-члени Європейського Союзу узгоджують восьмий пакет санкцій. У нього увійде низка важливих для України позицій. Зокрема, планують:

запровадити обмеження проти тих осіб, які організовували незаконні референдуми на частині окупованих територій України;

обмежити ціни на нафту;

розширити заборони на імпорт Росією низки товарів. Обмеження будуть до 7 мільярдів євро;

заборонити обіймати посади у наглядових радах російських державних компаній громадянам країн ЄС.

Окрім того, Україна хоче побачити у 8 пакеті санкції відключення російських банків від системи SWIFT. Зокрема, Газпромбанку. Також наша держава сподівається на:

заборону входження європейських суден до портів Росії;

заборону на в'їзд російських громадян: тобто мовиться про скасування можливості в'їзду більшості (якщо не всіх) громадян Росії до країн Європейського Союзу.

Робота триває. Як запевнила сторона ЄС, роботу завершать ще до початку саміту Євросоюзу,

– додали в ОП.

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