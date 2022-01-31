Послы G7 назвали приоритеты сотрудничества с Украиной на 2022 год
Источник:твиттер G7
Послы стран "Большой семерки" под руководством Германии назвали приоритеты сотрудничества с Украиной на 2022 год. Речь идет о безопасности и экономике.
Более того, первой приоритетной группой являются справедливые и устойчивые институты. Соответствующая информация появилась в твиттере стран "Большой семерки".
Заметьте Послы G7 объявили приоритеты реформ в Украине на 2022 год
Справедливые институты, экономика и безопасность
Приоритетные направления поделили на 3 группы: справедливые и устойчивые институты, процветающая экономика и безопасная страна.
Первая группа содержит пункты о судебной реформе:
- надлежащее реформирование Высшего совета правосудия и обеспечение эффективной и беспрепятственной работы Этического совета;
- обеспечение эффективной работы конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей, подготовка почвы для деятельности восстановленной ВККСУ;
- проведение комплексной реформы Конституционного Суда Украины;
- реструктуризацию Окружного админсуда Киева.
Также там говорится о противодействии коррупции и эффективном управлении и институтах.
В группе об эффективной экономике говорится о поддержке Нацбанка, содействии сотрудничеству Украины с международными финансовыми учреждениями, справедливой земельной реформе, прозрачной приватизации госпредприятий и банков, усовершенствовании корпоративного управления в компаниях и прочем.
В этой же группе говорится о "зеленом переходе" и реформах в области энергетики.
Страны "Большой семерки" о приоритетах сотрудничества с Украиной / Скриншот 24 канала
Что касается безопасности и обороны, предусмотрена имплементация закона о национальной безопасности, прозрачность в закупках Минобороны и ВСУ, реформу СБУ (в частности отделение от функций антикоррупционных и правоохранительных органов).
Более того, речь идет о реформировании правоохранительных органов в соответствии с международными стандартами, поддержке запуска новосозданного Бюро экономической безопасности.
Кратко о последних заявлениях G7
- В начале 2022 года послы группы "Большой семерки" заявили, что приоритетом их деятельности в этом году в Украине будут реформы, направленные на борьбу с коррупцией, и развитие экономики.
- В конце 2021 года послы G7 заявили, что разочарованы тем, что комиссия не утвердила победителя отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Задержку они назвали неоправданной.
- Перед этим послы G7 сообщали Владимиру Зеленскому, что ожидают прогресса в реформах СБУ. Они приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорейшего завершения процесса отбора главы САП.
Послы G7 обратились с требованиями к властям Украины – смотрите видео
Полный текст публикации стран G7
Послы G7 рады поделиться своими приоритетами на 2022 год.