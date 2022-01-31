Послы G7 назвали приоритеты сотрудничества с Украиной на 2022 год

Послы стран "Большой семерки" под руководством Германии назвали приоритеты сотрудничества с Украиной на 2022 год. Речь идет о безопасности и экономике.

Более того, первой приоритетной группой являются справедливые и устойчивые институты. Соответствующая информация появилась в твиттере стран "Большой семерки".

Заметьте Послы G7 объявили приоритеты реформ в Украине на 2022 год

Справедливые институты, экономика и безопасность

Приоритетные направления поделили на 3 группы: справедливые и устойчивые институты, процветающая экономика и безопасная страна.

Первая группа содержит пункты о судебной реформе:

надлежащее реформирование Высшего совета правосудия и обеспечение эффективной и беспрепятственной работы Этического совета;

обеспечение эффективной работы конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей, подготовка почвы для деятельности восстановленной ВККСУ;

проведение комплексной реформы Конституционного Суда Украины;

реструктуризацию Окружного админсуда Киева.

Также там говорится о противодействии коррупции и эффективном управлении и институтах.

В группе об эффективной экономике говорится о поддержке Нацбанка, содействии сотрудничеству Украины с международными финансовыми учреждениями, справедливой земельной реформе, прозрачной приватизации госпредприятий и банков, усовершенствовании корпоративного управления в компаниях и прочем.

В этой же группе говорится о "зеленом переходе" и реформах в области энергетики.



Страны "Большой семерки" о приоритетах сотрудничества с Украиной / Скриншот 24 канала

Что касается безопасности и обороны, предусмотрена имплементация закона о национальной безопасности, прозрачность в закупках Минобороны и ВСУ, реформу СБУ (в частности отделение от функций антикоррупционных и правоохранительных органов).

Более того, речь идет о реформировании правоохранительных органов в соответствии с международными стандартами, поддержке запуска новосозданного Бюро экономической безопасности.

Кратко о последних заявлениях G7

В начале 2022 года послы группы "Большой семерки" заявили, что приоритетом их деятельности в этом году в Украине будут реформы, направленные на борьбу с коррупцией, и развитие экономики.

В конце 2021 года послы G7 заявили, что разочарованы тем, что комиссия не утвердила победителя отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Задержку они назвали неоправданной.

Перед этим послы G7 сообщали Владимиру Зеленскому, что ожидают прогресса в реформах СБУ. Они приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорейшего завершения процесса отбора главы САП.

Послы G7 обратились с требованиями к властям Украины – смотрите видео

Полный текст публикации стран G7

Послы G7 рады поделиться своими приоритетами на 2022 год.