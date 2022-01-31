Послы G7 назвали приоритеты сотрудничества с Украиной на 2022 год

31 января 2022 , 14:41
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Источник:

твиттер G7

Послы стран "Большой семерки" под руководством Германии назвали приоритеты сотрудничества с Украиной на 2022 год. Речь идет о безопасности и экономике.

Более того, первой приоритетной группой являются справедливые и устойчивые институты. Соответствующая информация появилась в твиттере стран "Большой семерки".

Заметьте Послы G7 объявили приоритеты реформ в Украине на 2022 год

Справедливые институты, экономика и безопасность

Приоритетные направления поделили на 3 группы: справедливые и устойчивые институты, процветающая экономика и безопасная страна.

Первая группа содержит пункты о судебной реформе:

  • надлежащее реформирование Высшего совета правосудия и обеспечение эффективной и беспрепятственной работы Этического совета;
  • обеспечение эффективной работы конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей, подготовка почвы для деятельности восстановленной ВККСУ;
  • проведение комплексной реформы Конституционного Суда Украины;
  • реструктуризацию Окружного админсуда Киева.

Также там говорится о противодействии коррупции и эффективном управлении и институтах.

В группе об эффективной экономике говорится о поддержке Нацбанка, содействии сотрудничеству Украины с международными финансовыми учреждениями, справедливой земельной реформе, прозрачной приватизации госпредприятий и банков, усовершенствовании корпоративного управления в компаниях и прочем.

В этой же группе говорится о "зеленом переходе" и реформах в области энергетики.


Страны "Большой семерки" о приоритетах сотрудничества с Украиной / Скриншот 24 канала

Что касается безопасности и обороны, предусмотрена имплементация закона о национальной безопасности, прозрачность в закупках Минобороны и ВСУ, реформу СБУ (в частности отделение от функций антикоррупционных и правоохранительных органов).

Более того, речь идет о реформировании правоохранительных органов в соответствии с международными стандартами, поддержке запуска новосозданного Бюро экономической безопасности.

Кратко о последних заявлениях G7

Послы G7 обратились с требованиями к властям Украины – смотрите видео

 

Полный текст публикации стран G7

Послы G7 рады поделиться своими приоритетами на 2022 год.

Автор: Діана Квасневська