Ба більше, першою пріоритетною групою є справедливі та стійкі інституції. Відповідна інформація з'явилась у твітері країн "Великої сімки".

Зауважте Посли G7 оголосили пріоритети реформ в Україні на 2022 рік

Справедливі інституції, економіка та безпека

Пріоритетні напрямки поділили на 3 групи: справедливі та стійкі інституції, процвітаюча економіка та безпечна країна.

Перша група містить пункти про судову реформу:

належне реформування Вищої ради правосуддя та забезпечення ефективної та безперешкодної роботи Етичної ради;

забезпечення ефективної роботи Конкурсної комісії з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, підготовка ґрунту для діяльності відновленої ВККСУ;

проведення комплексної реформи Конституційного Суду України;

реструктуризацію Окружного адмінсуду Києва.

Також там мовиться про протидію корупції та ефективне врядування та інституції.

У групі про ефективну економіку мовиться про підтримку Нацбанку, сприяння співпраці України з міжнародними фінансовими установами, справедливу земельну реформу, прозору приватизацію держпідприємств і банків, удосконалення корпоративного управління в компаніях та інше.

У цій же групі мовиться про "зелений перехід" та реформи в галузі енергетики.



Країни "Великої сімки" про пріоритети співпраці з Україною / Скриншот 24 каналу

Щодо безпеки та оборони, передбачено імплементацію закону про національну безпеку, прозорість у закупівлях Міноборони та ЗСУ, реформу СБУ (зокрема відокремлення від функцій антикорупційних і правоохоронних органів).

Ба більше, мовиться про реформування правоохоронних органів відповідно до міжнародних стандартів, підтримку запуску новоствореного Бюро економічної безпеки.

Коротко про останні заяви G7

На початку 2022 року посли групи "Великої сімки" заявили, що пріоритетом їхньої діяльності цього року в Україні будуть реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією та розвиток економіки.

Наприкінці 2021 року посли G7 заявили, що розчаровані тим, що комісія не затвердила переможця відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Затримку вони назвали невиправданою.

Перед цим посли G7 називали Володимиру Зеленському, що очікують на прогрес у реформах СБУ. Вони привітали закон про НАБУ та висловили очікування на конкурентне обрання його нового директора та швидке завершення процесу відбору очільника чи очільниці САП.

Посли G7 звернулися з вимогами до влади України – дивіться відео

Повний текст публікації країн G7

Посли G7 раді поділитися своїми пріоритетами на 2022 рік.