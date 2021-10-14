Послы G7 приветствовали решимость Зеленского в проведении судебной реформы в Украине

14 октября 2021 , 22:22
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G7

Послы стран "Большой семерки" поздравили решимость Владимира Зеленского по осуществлению всесторонней судебной реформы в Украине. В то же время призвали незамедлительно сформировать Этический совет Высшего совета правосудия.

Об этом они сообщили 14 октября во время встречи с президентом в Запорожье. После нее заявили, что провели конструктивную, широкую дискуссию о приоритетах и ​​прогрессе в сфере реформ.

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Мы приветствовали решимость президента относительно всесторонней судебной реформы и еще раз подчеркнули ответственность всех заинтересованных сторон сформировать Этический совет Высшего совета правосудия незамедлительно,
– отметили послы G7.

В ходе общения также обсудили:

  • планы приведения корпоративного управления на госпредприятиях в соответствии с руководящими принципами ОЭСР;
  • демократическое развитие Украины;
  • укрепление независимых антикоррупционных институтов;
  • законодательство по скринингу иностранных инвестиций;
  • конфликт на Донбассе.
Обратите внимание! В Совете судей Украины тем временем работают над определением кандидатур в Этический совет. Уже в конце октября надеются проводить собеседования с кандидатами.

Блокировка судебной реформы

  • Совет судей не смог выбрать 3 членов в Этический совет, который должен оценивать на добродетель членов и кандидатов в Высшей квалификационной комиссии судей. Это привело к блокированию судебной реформы.
  • Во время голосования 16 из 26 членов Совета судей не поддержали ни одного из кандидатов – то есть проголосовали "против всех". Ранее в Центре противодействия коррупции предупреждали о возможности такого развития событий.
Автор: Олег Васьків