Послы G7 призвали к самым быстрым выборам в почти 20 общинах Донбасса

В "Большой семерке" призвали как можно быстрее провести местные выборы в 18 отдельных территориальных общинах на Донбассе. Также в G7 Украине рекомендуют продолжить изменения Избирательного кодекса.
Послы G7 провели встречу с представителями Центральной избирательной комиссии и гражданской сети ОПОРА. Во время нее представители "Большой семерки" отметили несколько важных аспектов.
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Рекомендации Украине от "Большой семерки"
- В G7 обратили внимание Украины на необходимости дальнейших изменений в Избирательный кодекс для обеспечения честных и надежных результатов выборов.
- Послы призвали провести местные выборы в 18 общинах Донбасса, а также усилить регулирование финансирования в политике.
Напомним, местные выборы в Украине прошли в октябре 2020 года, но в некоторых прифронтовых общинах они не состоялись.
ОТО на Донбассе, где не прошли выборы
- На основании информации военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, СБУ и военных, ЦИК заявила о невозможности проведения выборов в некоторых населенных пунктах.
- В частности, в прифронтовой зоне невозможно было гарантировать безопасность избирателей, существовала и высокая террористическая угроза.
- Местные выборы не провели в Северодонецке, Лисичанске, Волновахе, Авдеевке, Угледаре, Торецьку, Станицы Луганской, Попасной, Счастье и других территориальных общинах.