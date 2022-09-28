"Исключительный случай": немецкие СМИ рассказали о почетном прощании для экс-посла Мельника

Дипломат Андрей Мельник восемь лет был послом в Германии. Теперь президент Владимир Зеленский его уволил и назначил нового посла.

Мельнику устроили почетное государственное прощание в Германии. Обычно такое организуют только в исключительных случаях.

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Особое прощание для Мельника

Источники немецких СМИ сообщили, что такое прощание для нашего экс-посла должно было просигнализировать о "четком признании" Германии. Как отметили, такое прощание происходит "только в немногочисленных исключительных случаях".

Также говорится, что во время прощания Мельник поблагодарил Германию за поддержку, которую Берлин оказал ему и его стране. Он отметил, что 24 февраля Украина оказалась "на грани краха". Мельник также объяснил, что именно поэтому его поведение, иногда провоцировавшее критику немецкого общества, следует понимать как "крик о помощи".

В отличие от большинства послов, в подобных случаях его принимал заместитель министра иностранных дел Германии Тобиас Линднер. На прощание Линдер вручил Мельнику портрет президента ФРГ и личный подарок.

Что известно о новом после

Новым послом стал Алексей Макеев. Соответствующий указ о назначении подписал президент Владимир Зеленский. Президент подписал указ о назначении 23 сентября. Алексей Макеев на дипломатических службах Украины находится с 1996 года.

Макеев специализируется на проблематике интернациональной безопасности и анализе внешнеполитических действий. Дипломат свободно владеет английским и немецким языками и общается на испанском и французском. В должности посла он заменит Андрея Мельника, который с 2014 по 2022 год возглавлял украинское дипломатическое ведомство в Германии.

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