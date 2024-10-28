Действительно ли возможно завершить войну в 2025 году: что об этом говорит официальный Лондон

В Великобритании считают, что в вопросе завершения войны значительную роль играет позиция новой администрации США. Именно с ней будет вестись диалог о том, как укрепить позицию Украины, чтобы достичь справедливого мира.

Об этом в интервью сказал посол Великобритании в Украине Мартин Харрис. Он отметил, что Великобритания будет рядом с Украиной при обсуждении с администрацией США завершения войны.

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Посол Великобритании прокомментировал завершение войны

У Мартина Харриса спросили, считает ли он реальным завершение войны в 2025 году, ведь именно такие прогнозы сейчас можно услышать как в многочисленных западных медиа, так и от президента Украины.

Я думаю, что все здесь, в Украине, хотят, чтобы эта ужасная война завершилась как можно скорее. И мы также поддерживаем Украину до победы и после победы,

– подчеркнул посол Великобритании.

По его словам, нет страны ближе к США, чем Великобритания и, вероятно, "нет страны ближе к Украине, чем Великобритания".

Поэтому мы будем рядом с Украиной, когда мы будем обсуждать с новой администрацией, как укрепить позицию Украины, чтобы достичь справедливого мира,

– подытожил Мартин Харрис.

К слову, ранее спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США поддерживают украинский План победы. Он добавил, что США не будут вести никаких дискуссий с иностранными лидерами, которые не соответствуют Плану победы Зеленского.