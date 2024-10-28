Про це в інтерв'ю сказав посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Він наголосив, що Британія буде поруч з Україною під час обговорення з адміністрацією США завершення війни.

Дивіться також Три позиції щодо завершення війни, в яких погляди України та Заходу розбігаються

Посол Британії прокоментував завершення війни

У Мартіна Гарріса запитали, чи вважає він реальним завершення війни в 2025 році, адже саме такі прогнози зараз можна почути як у численних західних медіа, так і від президента України.

Я думаю, що всі тут, в Україні, хочуть, щоб ця жахлива війна завершилася якомога швидше. І ми також підтримуємо Україну до перемоги і після перемоги,

– наголосив посол Великої Британії.

За його словами, немає країни ближчої до США, ніж Велика Британія і, ймовірно, "немає країни ближчої до України, ніж Велика Британія".

Тож ми будемо поруч з Україною, коли ми будемо обговорювати з новою адміністрацією, як зміцнити позицію України, щоб досягти справедливого миру,

– підсумував Мартін Гарріс.

До слова, раніше речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США підтримують український План перемоги. Він додав, що США не будуть вести жодних дискусій з іноземними лідерами, які не відповідають Плану перемоги Зеленського.