Посол Германии остается в Киеве, но "с небольшой командой"
Источник:твиттер Anka Feldhusen
Анка Фельдгузен – посол Германии в Украине – заявила, что останется в Киеве. Вместе с ней будет работать "небольшая команда".
Фельдгузен подчеркнула, что посольство продолжит работу. Между тем МИД Германии призвало своих граждан выехать из Украины.
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Я остаюсь в Киеве и продолжаю там работать с небольшой командой. Посольство продолжает работать,
– заявила Фельдгузен.
Германия переносит консульство во Львов
Анналена Бербок – глава МИД Германии – заявила, что немецкое консульство переносят из Днепра во Львов. Кроме того, ведомство планирует снизить количество миссий в Киеве.
По словам Бербок, посольство в Киеве будет оставаться открытым. В то же время, дислоцированный там дипломатический персонал сократят.
"Все под контролем"
- Между тем, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация – под контролем. Украинский лидер подчеркнул: "информации о полномасштабной войне уже слишком много".
- Президент признал, что угрозы могут быть непредсказуемыми. В то же время Украина готова "к любым шагам, с любой стороны, с любых границ".
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