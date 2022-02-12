Посол Германии остается в Киеве, но "с небольшой командой"

Анка Фельдгузен – посол Германии в Украине – заявила, что останется в Киеве. Вместе с ней будет работать "небольшая команда".

Фельдгузен подчеркнула, что посольство продолжит работу. Между тем МИД Германии призвало своих граждан выехать из Украины.

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Я остаюсь в Киеве и продолжаю там работать с небольшой командой. Посольство продолжает работать,

– заявила Фельдгузен.

Германия переносит консульство во Львов

Анналена Бербок – глава МИД Германии – заявила, что немецкое консульство переносят из Днепра во Львов. Кроме того, ведомство планирует снизить количество миссий в Киеве.

По словам Бербок, посольство в Киеве будет оставаться открытым. В то же время, дислоцированный там дипломатический персонал сократят.

"Все под контролем"

Между тем, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация – под контролем. Украинский лидер подчеркнул: "информации о полномасштабной войне уже слишком много".

Президент признал, что угрозы могут быть непредсказуемыми. В то же время Украина готова "к любым шагам, с любой стороны, с любых границ".

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