Фельдгузен наголосила, що посольство продовжить роботу. Тим часом МЗС Німеччини закликало своїх громадян виїхати з України.

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Я залишаюся в Києві і продовжую працювати там з невеликою командою. Посольство продовжує працювати,

– заявила Фельдгузен.

Німеччина переносить консульство у Львів

Анналена Бербок – очільниця МЗС Німеччини – заявила, що німецьке консульство переносять з Дніпра у Львів. Окрім того, відомство планує зменшити кількість місій у Києві.

За словами Бербок, посольство в Києві залишатиметься відкритим. Водночас дислокований там дипломатичний персонал скоротять.

"Усе під контролем"

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація – під контролем. Український лідер наголосив: "інформації про повномасштабну війну вже забагато".

Президент визнав, що загрози можуть непередбачуваними. Водночас Україна готова "до будь-яких кроків, з будь-якої сторони, з будь-яких кордонів".

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