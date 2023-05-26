В Германии признали, что "Северные потоки" были ошибкой

В Германии заявили, что строительство газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" было ошибкой правительства. Газопроводы были построены для транзита газа из России.

Соответствующее заявление сделал посол Германии в Польше Томас Баггер. Он признал, что строительство газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" было ошибкой.

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Посол заявил, что немцы не всегда принимают правильные решения

По словам посла Германии в Польше, немцы не всегда принимают правильные решения.

Это не означает, что все решения, принятые таким образом, правильные, и я последний человек, который сказал бы, что немцы всегда принимают правильные решения. "Северный поток-2", так же, как и "Северный поток-1" были ошибкой,

– заявил Томас Баггер.

Он также прокомментировал роль в политике бывшей канцлера Германии Ангелы Меркель, получившей высшую государственную награду.

"Не мое дело толковать намерения федерального президента, но 16 лет правления нельзя сводить к одному решению. Разные федеральные правительства один за другим привели к ошибке", – резюмировал посол.

Что известно о "Северных потоках"