В Германии признали, что "Северные потоки" были ошибкой

26 мая 2023, 10:30
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Источник:

"Польское Радио"

В Германии заявили, что строительство газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" было ошибкой правительства. Газопроводы были построены для транзита газа из России.

Соответствующее заявление сделал посол Германии в Польше Томас Баггер. Он признал, что строительство газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" было ошибкой.

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Посол заявил, что немцы не всегда принимают правильные решения

По словам посла Германии в Польше, немцы не всегда принимают правильные решения.

Это не означает, что все решения, принятые таким образом, правильные, и я последний человек, который сказал бы, что немцы всегда принимают правильные решения. "Северный поток-2", так же, как и "Северный поток-1" были ошибкой,
– заявил Томас Баггер.

Он также прокомментировал роль в политике бывшей канцлера Германии Ангелы Меркель, получившей высшую государственную награду.

"Не мое дело толковать намерения федерального президента, но 16 лет правления нельзя сводить к одному решению. Разные федеральные правительства один за другим привели к ошибке", – резюмировал посол.

Что известно о "Северных потоках"

  • Россия была монополистом в контексте транзита газа в страны Европы. Главный трубопровод, по которому Кремль поставляет газ в Европу, является "Северный поток-1".
  • Кроме того, Россия, несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе, строила "Северный поток-2", чтобы осуществлять транзит газа в обход Украины. В 2022 году из-за полномасштабного вторжения России страны Запада наложили санкции на "Северный поток-2".
  • Из-за войны в Украине странам Европы пришлось решать вопросы с российскими энергоресурсами. 25 мая 2023 года Европейский Союз объявил, что смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей благодаря плану ЕС по сокращению потребления газа.
  • В сентябре 2022 года на "Северных потоках" произошли взрывы, к которым, вероятно, причастна Россия. Диверсия состоялась как раз перед началом отопительного сезона в Европе.

Автор: Михайло Гема