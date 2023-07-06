Посол Грузии покинул Украину: в Тбилиси не будут проводить консультации и критикуют действия Киева

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили вернулся в Тбилиси после соответствующей просьбы МИД Украины на фоне ситуации с Михеилом Саакашвили. В то же время грузинское правительство отказывается проводить консультации и критикует действия Киева.

Дипломат покинул Украину 6 июля. Случилось это после того, как по поручению Владимира Зеленского МИД Украины дало 48 часов Георгию Закарашвили на то, чтобы отправиться в Тбилиси на консультации по поводу Михеила Саакашвили – экс-президента Грузии, который является гражданином Украины.

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Грузия возмущается из-за позиции Украины

В преддверии отъезда Георгий Закарашвили заявил, что действия украинской власти якобы мешают развитию двусторонних отношений между Тбилиси и Киевом.

В эфире канала Imedi глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что никаких консультаций с послом по Саакашвили проводить не будут. По его словам, по возвращении дипломата в Тбилиси, посольство в Киеве продолжит свою работу в обычном режиме. В то же время глава грузинского МИД возмутился действиями Украины.

Георгий Закарашвили – это человек, который в самые сложные моменты вместе с несколькими послами ни на день не уехал из Киева, и это решение по нему несправедливо, даже по-человечески,

– утверждает Дарчиашвили.

В то же время, отказ о проведении консультаций глава МИД Грузии объясняет тем, что он считает, что ситуация сейчас не может быть связана с Саакашвили, поскольку претензий к Тбилиси не имеет даже Европейский суд по правам человека.

Почему посол уехал из Киева

На днях экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили присоединился к заседанию суда онлайн и показал, как он сейчас выглядит. Политик сильно похудел. Ранее Давид Саакашвили – брат политика – сообщал, что тот не может встать с кровати. В апреле 2023 года вес Саакашвили составил всего 60 килограммов. Теперь он похудел еще больше.

На фоне чего президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к властям Грузии с призывом передать Саакашвили Украине. Глава государства призвал также партнеров не игнорировать эту ситуацию и поручил МИДу вызвать грузинского посла.

В МИД попросили Георгия Закарашвили поехать в Грузию для проведения консультаций с местными властями по поводу экс-президента. Для того, чтобы покинуть столицу, ему дали 48 часов.

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выразил возмущение из-за этого, но заявил о том, что Грузия стремится сохранить отношения с Украиной.