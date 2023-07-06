Дипломат покинув Україну 6 липня. Трапилося це після того, як за дорученням Володимира Зеленського МЗС України дало 48 годин Георгію Закарашвілі на те, аби вирушити до Тбілісі на консультації щодо Міхеіла Саакашвілі – експрезидента Грузії, який є громадянином України.

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Грузія обурюється через позицію України

Напередодні від'їзду Георгій Закарашвілі заявив, що дії української влади буцімто заважають розвитку двосторонніх відносин між Тбілісі та Києвом.

В етері каналу Imedi голова МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі заявив, що жодних консультацій з послом щодо Саакашвілі проводити не будуть. За його словами, після повернення дипломата до Тбілісі, посольство в Києві продовжить свою роботу у звичному режимі. Водночас глава грузинського МЗС обурився діями України.

Георгій Закарашвілі – це людина, яка в найскладніші моменти разом із кількома послами ані на день не виїхала з Києва, і це рішення щодо нього несправедливе, навіть по-людськи,

– стверджує Дарчіашвілі.

Водночас відмову щодо проведення консультацій глава МЗС Грузії пояснює тим, що він вважає, що ситуація зараз не може бути пов'язаною із Саакашвілі, оскільки претензій до Тбілісі не має навіть Європейський суд з прав людини.

Чому посол виїхав з Києва

Днями експрезидент Грузії та громадянин України Міхеіл Саакашвілі доєднався до засідання суду онлайн та показав, як він зараз виглядає. Політик сильно схуд. Раніше Давид Саакашвілі – брат політика – повідомляв, що той не може підвестися з ліжка. У квітні 2023 року вага Саакашвілі становила лише 60 кілограмів. Тепер він схуд ще більше.

На тлі чого президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до влади Грузії з закликом передати Саакашвілі Україні. Глава держави закликав також партнерів не ігнорувати цю ситуацію та доручив МЗС викликати грузинського посла.

У МЗС попросили Георгія Закарашвілі поїхати в Грузію для проведення консультацій з тамтешньою владою щодо експрезидента. На те, аби покинути столицю, йому дали 48 годин.

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе висловив обурення через це, але заявив про те, що Грузія прагне зберегти відносини з Україною.