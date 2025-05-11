Посол Канады сделала символическое тату в поддержку Украины

На оккупированных территориях Украины активно действует женское движение сопротивления "Злая Мавка". Посолка Канады решила поддержать несокрушимых украинок.

Так, посол Канады в Украине Наталья Цмоць сделала на руке татуировку с символикой "Злой Мавки". Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, передает 24 Канал.

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Женское сопротивление оккупантам

Посол Канады поддержала украинок: смотрите фото

"В знак солидарности с женским сопротивлением на временно оккупированных территориях Украины – "Злая Мавка", – подписала фото дипломат.

Движение отреагировало на поступок посолки. Оно опубликовало в соцсети фотографию с ней и написало следующее:

Это посол Канады в Украине Наталка Цмоць, и сегодня она сделала это тату в знак поддержки вас и ваших действий! Просто представьте! Не слушайте никого! Ваши действия очень важны, и вот так сильные женщины этого мира вас поддерживают и верят в вас!,

– говорится в заметке.

Напомним, что "Злая Мавка" – женское украинское ненасильственное движение сопротивления, возникшее в оккупированном Мелитополе в начале 2023 года.