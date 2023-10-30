Украина является самой произраильской страной в Европе, – посол

Украина является самой произраильской страной в Европе. В скором времени украинский парламент может признать ХАМАС террористической организацией.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Он отметил, что Израиль получил в Украине широкую поддержку с начала нападения террористов ХАМАС.

Интересно Не только из-за угроз себе: почему Израиль не предоставлял оружие Украине

Украина является самой произраильской в Европе

По словам Бродского, после нападения ХАМАС он получал уведомления поддержки как от чиновников, так и от обычных граждан.

Мы сотрудничаем с разными членами Верховной Рады, украинского парламента, пытаясь продвинуть декларацию, которая признает ХАМАС террористической организацией,

– сказал посол.

По его мнению, в скором времени Украина официально назовет ХАМАС и Хезболлу террористическими организациями. Такое решение может поддержать многие наши депутаты.

Бродский подчеркнул, что Украина – одна из немногих стран Европы, где не было больших демонстраций в поддержку палестинцев или ХАМАС.

Конфликт между ХАМАС и Израилем: последние новости