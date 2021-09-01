Посол назвал возможные варианты продолжить эвакуацию украинцев из Афганистана
Источник:"Новое время"
Украина не оставит своих граждан в захваченном талибами Афганистане. Сейчас рассматривают все возможные варианты. В частности, эвакуацию самолетами ВСУ или коммерческими авиаперевозчиками.
Посол Украины в Таджикистане Василий Серватюк заявил, что сейчас есть много технических вопросов, которые затрудняют эвакуацию. В частности, состояние аэропорта в Кабуле.
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Сейчас, кроме столичного аэропорта, рассматривают также аэропорты Баграм и Мазари-Шариф. По словам Серватюка, согласования на официальных и неофициальных уровнях требуют следующие вопросы:
- разрешения на пролет самолетов;
- разрешения на посадку самолетов;
- разрешения на доставку граждан Украины.
Украина своих не оставит
По словам Серватюка, работа продолжается круглосуточно. Дипломаты находятся на связи с украинскими гражданами. В частности, постоянно обновляют списки людей, которые просят об эвакуации.
Я уверен, что Украина будет продолжать беспрепятственный вывоз своих граждан с территории Афганистана, – отметил Серватюк.
Сейчас в списках на эвакуацию находятся примерно 200 человек.
Эвакуация из Афганистана: последние новости
- Украинцы, которые остались в Афганистане, записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Люди показали свои украинские паспорта и отпечатанные сине-желтые флаги.
- Украинцы попросили помочь им с эвакуацией и подчеркнули, что ситуация – очень опасная.
- Они также пояснили, что "людей очень много, они действительно не могли попасть (на эвакуационные самолеты – 24 канал), потому что находятся в разных районах".
- Всего Украине уже удалось эвакуировать более 600 человек. Среди них – не только граждане Украины, но и представители ООН и журналисты мировых СМИ.
- Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что об эвакуации из Афганистана просят еще около 200 украинцев. В то же время количество желающих постоянно растет.