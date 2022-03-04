Посол Польши остается в Киеве, чтобы поддержать украинцев

Польский посол Бартош Цихоцкий не будет выезжать из Киева, несмотря на постоянные атаки российских захватчиков. Таким образом, он хочет поддержать дух украинцев.

Дипломат объяснил журналистам, что не верит, что россияне смогут захватить Киев. Ведь город – под надежной обороной украинцев.

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Почему дипломат не уезжает из Киева

Объясняя свое решение остаться в столице, Цихоцкий подчеркнул, что есть вещи, которые не сделаешь на расстоянии. По мнению посла, его отъезд мог бы ослабить нравственный дух украинцев. При этом он отметил, что поддерживает контакты с украинскими чиновниками и другими западными дипломатами.

Что посол говорит о ситуации в столице

Цихоцкий убежден, что россияне не получат украинскую столицу. "Этого не произойдет. Киев так сильно обороняют. На улицах люди, которых бы на месте россиянина я не хотел бы встретить", – подчеркнул дипломат. Посол подчеркнул, что взрывы в Киеве раздаются каждый день. Ему еще не приходилось ночевать в укрытии, но "тревожный чемодан", а также шлем и бронежилет – всегда под рукой. "Если Россия здесь преуспеет, мы (Польша – 24 канал) будем следующие", – уверен дипломат.

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