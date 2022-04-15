Посол Польши потроллил РФ из-за заявлений об убийстве "30 польских наемников"

Министерство обороны России заявило, что ракетные войска стратегического назначения "уничтожили до 30 польских наемников" во время удара по селу Изюмское Харьковской области.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на заявление РФ.

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Россия также говорит, что на Черном море был шторм,

– написал он в Twitter, прикрепив сообщение AFP с заявлениями РФ о том, что в Украине убито до 30 "польских наемников".

Таким комментарием посол сделал иронический намек на другое важное, но ложное заявление Минобороны России, в которое они сказали, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки в шторм.



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