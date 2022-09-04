Сказал москве "прощай": посол США Джон Салливан покинул россию

Посол США в россии Джон Салливан завершил свою работу посланником США и сегодня покинул москву. Он работал на этом посту почти 3 года.

Так, 4 сентября Салливан уехал из москвы. Посла назначили послом США в россии в декабре 2019 года, поэтому он проработал на этом посту почти 3 года.

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Посол прощается с карьерой

Сообщается, что после отъезда Джон Салливан завершит свою сорокалетнюю карьеру на государственной службе. Он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.

Кто будет исполнять обязанности Салливана

До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного по делам посольства США в москве будет выполнять Элизабет Руд.

20 апреля Салливан тоже покидал москву. Он отправился в Вашингтон для консультаций. Но Джо Байден и путин договорились о том, что Салливан вернется в москву.

Заметим, что еще в 2020 году Салливан сказал, что отношения между россией и США достигли самой низкой точки с момента окончания холодной войны.

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