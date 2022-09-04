Так, 4 вересня Салліван виїхав з москви. Посла призначили послом США у росії в грудні 2019 року, тож він пропрацював на цій посаді майже 3 роки.

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Посол прощається з кар'єрою

Повідомляється, що після від'їзду Джон Салліван завершить свою сорокарічну кар'єру на державній службі. Він працював за п'яти президентів США, включаючи посаду заступника державного секретаря США, керівні посади в міністерствах юстиції, оборони та торгівлі США.

Хто виконуватиме обов'язки Саллівана

До прибуття наступника посла Саллівана обов'язки повіреного у справах посольства США у Москві виконуватиме Елізабет Руд.

20 квітня Салліван теж покидав москву. Він поїхав до Вашингтона для консультацій. Але Джо Байден та путін домовилися про те, що Салліван повернеться до москви.

Зауважимо, що ще у 2020 році Салліван казав, що відносини між росією та США досягли найнижчої точки з моменту закінчення холодної війни.

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