Посол США резко поставил на место Венгрию после скандальных заявлений

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман раскритиковал заявления местных властей о "необходимости прекращения огня" в условиях, когда 20% украинской территории находится в оккупации. Он назвал их циничными.

Об этом Дэвид Прессман заявил во время панельной дискуссии по венгерско-украинским отношениям. Дипломат отметил, что не стоит доверять иллюзиям, что диктатор Путин сядет за стол переговоров и добросовестно выведет войска из Украины, а не использует это как возможность для перевооружения и новой атаки.

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Дипломат подверг резкой критике Венгрию.

Дэвид Прессман подчеркнул, что цинические политические попытки использовать мир, а скорее его имитацию, как оружие в войне, должны вызывать беспокойство. Так дипломат отреагировал на последние скандальные заявления правительства Виктора Орбана.

Когда мы слышим, как политики выступают за примирение, которое маскируется под мир, будем четкими: один человек может достичь мира сегодня. Если Путин перестанет воевать, война закончится. Если Украина перестает воевать, Украине конец,

– подчеркнул Прессман.

Также посол отметил обеспокоенность США по поводу того, что Венгрия использует НАТО для решения "двусторонних проблем" с Украиной.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился недавним заявлением о том, что в финансовом плане Украина якобы "несуществующая страна". А после визита Генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, где он заявил о будущем нашей страны в Альянсе, Орбан в своих соцсетях распространил публикацию СМИ с подписью "Что?".

Вицеспикер парламента Венгрии Дора Дуро пошла гораздо дальше. Политика заявила, что якобы для вступления Украины в НАТО нужно "соглашение-одобрение" от России. Также она принялась критиковать украинские власти за якобы притеснения национальных меньшинств и вообще заявила, что Киев "должен бы дать нацменьшинствам автономию", убеждая, что такой статус должен получить Закарпатье.