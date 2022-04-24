Посол США при ОБСЕ опроверг ложь России о "шпионаже" задержанных сотрудников
Источник:твиттер Майкла Карпентера
Россияне решили совершить еще одно международное преступление и похитили представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Свой подлый поступок они обосновали тем, что они якобы совершали шпионские действия.
Российские оккупанты взяли в плен представителей ОБСЕ. Россияне лгут на весь мир о том, что те "шпионили".
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Последствия похищения работников ОБСЕ
Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что заявления россиян о "шпионаже" не имеют ничего общего с реальностью. Он призвал оккупантов немедленно отпустить задержанных работников ОБСЕ.
Удерживаемый Россией персонал ОБСЕ следует немедленно освободить, и Россия будет отвечать за любой причиненный им ущерб,
– написал Карпентер в твиттере.
Соответствующее сообщение о лжи россиян и последствиях причинения вреда пленным распространило и посольство США в Украине.
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